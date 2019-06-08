رياضة | رسميًا.. الحزم يعلن تعاقده مع الشمراني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الحزم يعلن تعاقده مع الشمراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، عن تعاقده مع أحمد الشمراني مدافع نادي الوحدة السعودي.

ووقع الشمراني على عقد لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها: "أنهت إدارة النادي برئاسة أز عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني "مدافع" لمدة سنتين، وسبق للاعب تمثيل فريقي الاتحاد والوحدة".

والجدير بالذكر أن الحزم ضمن بقاءه في الدوري السعودي، بعد فوزه على الخليج في ملحق الصعود للدوري.