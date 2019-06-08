شكرا لقرائتكم خبر عن صراع داخل صفوف مدريد بين هازارد وراموس والان مع التفاصيل

بدأت الصراعات داخل صفوف ريال مدريد، مع انتقال إيدين هازارد للفريق، وخاصة مع راموس كابتن الفريق، لمن سيتقاضى راتباً أكثر.

وكشفت تقارير صحفية، أن انتقال هازادر لريال مدريد سيحدث نقلة كبيرة، وخاصة في عملية ربط خط الوسط بخط الهجوم، الا أن هناك صراعات داخل الفريق، حول من سيحصل على أعلى مرتب في الفريق.

وأكدت التقارير التقرير أن هازارد يتقاضى 11 مليون سنوياً في ريال مدريد، أقل من الكابيتانو راموس الذي يتقاضى 12 مليون بالموسم، رغم رغبة هازرد بالتساوي مع راموس.