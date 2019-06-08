شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستمر جريزمان مع أتلتيكو مدريد؟.. تعرف على الإجابة الأخيرة والان مع التفاصيل
أعلن أنطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد الأسباني، موقفه النهائي، من العروض المقدمة لديه، ومدى امكانية انتقاله من الفريق.
وأكد جريزمان نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه لا يريد الكشف عن مستقبله، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو عدم استمراره في أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أنه حسم وجهته المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يستمر جريزمان مع أتلتيكو مدريد؟.. تعرف على الإجابة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.