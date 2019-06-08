شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستمر جريزمان مع أتلتيكو مدريد؟.. تعرف على الإجابة الأخيرة والان مع التفاصيل

أعلن أنطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد الأسباني، موقفه النهائي، من العروض المقدمة لديه، ومدى امكانية انتقاله من الفريق.

وأكد جريزمان نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه لا يريد الكشف عن مستقبله، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو عدم استمراره في أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أنه حسم وجهته المقبلة.