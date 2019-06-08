شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من ضم لاعب وسط المنتخب الإيطالي بـ50 مليون يورو والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى لدعم فريقه، وخاصة خط الوسط بالتعاقد مع لاعب جديد. وأكدت التقارير أن تشيلسي يقترب من التعاقد مع نيكولو باريلا لاعب وسط كالياري، لاعب نادى إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي، مقابل 50 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من ضم لاعب وسط المنتخب الإيطالي بـ50 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.