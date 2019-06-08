شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يوقع لليوفنتوس خلال أيام والان مع التفاصيل

أفاد موقع فوتبول إيطاليا، أن ساري أصبح قريباً من التوقيع ليوفنتوس الإيطالي لقيادة الفريق الموسم القادم. وأكد الموقع أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع ساري على أن يوقع ساري عقود قيادته للفريق بعد أيام. وكانت شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية حول اختلاف ساري ويوفنتوس حول المقابل الماضي وخاصة في ظل مطالبة تشيلسي للشرط الجزائي .

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