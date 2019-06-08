شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة نيمار تعرف على بديله مع البرازيل في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

يغيب نيمار لاعب باريس سان جيرمان، عن منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، بسبب إصابته بتمزق في أربطة الكاحل خلال مباراة الفريق الودية أمام المنتخب القطري والتي انتهت بهدفين دون رد للبرازيل. واستدعى الجهاز الفني للبرازيل، ويليان، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، ليصبح بديلا لنيمار وسيرتدي ويليان القميص رقم "10" الخاص بنيمار.

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