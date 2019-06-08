انت الان تتابع مونديال السيدات: ألمانيا تستهل مسيرتها بفوز صعب على الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مونديال السيدات: ألمانيا تستهل مسيرتها بفوز صعب على الصين

أطلق المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات مسيرته في النسخة الثامنة من مونديال السيدات في فرنسا بفوز صعب للغاية على المنتخب الصيني اليوم السبت بنتيجة هدف يتيم مقابل لا شيء.

استهل المنتخب الألماني لكرة القدم مسيرته في النسخة الثامنة من بطولات كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها فرنسا حاليا، بفوز صعب للغاية على نظيره الصيني بهدف واحد مقابل لا شيء اليوم السبت (الثامن من حزيران/يونيو 2019) في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، فيما سجلت جوليا جوين الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 66 لتمنح المنتخب الألماني ثلاث نقاط غالية أمام نظيره الصيني الذي أحكم الدفاع أمام مرماه على مدار الشوطين وأفسد كل محاولات ألمانيا لتحقيق فوز مريح.

Advertisements

وحقق المنتخب الألماني اليوم الفوز السابع عشر له مقابل ستة تعادلات وثماني هزائم في 31 مباراة خاضها أمام المنتخب الصيني على مدار تاريخ الفريقين.

ورغم الصمود الذي أظهره المنتخب الصيني والفرص التي سنحت له من المرتدات السريعة التي شكلت خطورة كبيرة، مني الفريق بالهزيمة صفر / 1 وهي نفس النتيجة التي انتهت بها آخر مباراة سابقة بين الفريقين والتي أقيمت في أولمبياد 2016 بريو دي جانيرو.