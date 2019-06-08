سامي الجابر يكشف حقيقة توليه ملف التعاقدات الهلالية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوضح سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، حقيقة ما تم تداوله من أخبار بشأن إسناد مهمة الإشراف على ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة فهد بن نافل.

وقال الجابر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر السبت، إن بعض الزملاء يستفسر عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف على ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل، وأرغب التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقا.