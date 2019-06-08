شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يقرر إيقاف رئيس اتحاد أفغانستان السابق بسبب «اتهامات جنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف كيرامودان كريم، رئيس اتحاد أفغانستان، مدى الحياة بسبب تهمة الاستغلال الجنسي للاعبات المنتخب الأفغاني، كما تقرر تغريمه مليون فرنك سويسري.

وأوضح فيفا- في بيان السبت- أن إيقاف رئيس اتحاد أفغانستان مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (من عمل إداري أو أي شيء آخر) بسبب «إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب».

وكان قد تقدمت ما لا يقل عن خمس لاعبات من المنتخب بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقرر الاتحاد فتح تحقيق حول الواقعة في وقت سابق، قبل أن يصدر قراره النهائي، اليوم السبت.