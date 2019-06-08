شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يحقق رقمًا غير مسبوق في عالم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطّم المدافع الإسباني سيرجيو راموس رقما قياسيا مهما، عندما أصبح اللاعب صاحب الانتصارات الأكثر مع منتخب بلاده في التاريخ، متفوقا على عظماء كرة القدم.

وتجاوز راموس مواطنه إيكر كاسياس، عندما قاد منتخب بلاده للانتصار على جزر الفارو، الجمعة، ليصل للانتصار رقم 122 مع المنتخب الإسباني، وهو رقم دولي غير مسبوق في عالم كرة القدم.

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حقق كاسياس 121 انتصارا دوليا في 167 مباراة، وهو الرقم القياسي السابق، ويأتي خلفه تشافي هيرنانديز (100 انتصار) وأندريس إنييستا (96 انتصارا).

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب الحالي الوحيد الذي بإمكانه تجاوز رقم راموس، إذ يمتلك قائد منتخب البرتغال 92 انتصارا مع منتخب بلاده.

وسجل راموس الهدف الأول لإسبانيا، ليساهم في انتصار بلاده بنتيجة 4-1 على جزر الفارو، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، الجمعة، ليصبح اللاعب الأكثر انتصارا في المباريات الدولية في تاريخ اللعبة.

وبدأ راموس مشوراه مع منتخب «لا روخا» قبل 14 عاما، ومنذ ذلك الحين، يعتبر المدافع الإسباني عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب، التي حقق معها جميع الألعاب القارية والعالمية، أبرزها بطولتا كأس الأمم الأوروبية 2008 و2012، ومونديال 2010.