لاعب الوحدة يرتدي قميص الحزم لموسمين

أنهى مجلس إدارة نادي الحزم برئاسة عبد الله المقحم اليوم السبت، إجراءات التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أحمد الشمراني لمدة موسمين. وأعلنت الإدارة عن الصفقة عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيثُ نشرت: “أنهت إدارة النادي برئاسة أ. عبد الله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني “مدافع” لمدة سنتين وسبق للاعب تمثيل فريقي الاتحاد والوحدة”. ونجح الفريق الحزماوي في البقاء بدوري المحترفين بعد أن احتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواجه نادي الخليج في ملحق الصعود والهبوط ويتخطاه بصعوبة.

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