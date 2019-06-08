اخبار الرياضه

سامي الجابر يحسم الجدل بشأن تسلمه ملف تعاقدات الهلال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة انه تم اسناد مهمة الاشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الاخ العزيز فهد بن نافل

و ارغب التوضيح ان هذا المعلومة غير صحيحة مطلقاً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجابر يحسم الجدل بشأن تسلمه ملف تعاقدات الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا