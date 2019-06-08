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يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة انه تم اسناد مهمة الاشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الاخ العزيز فهد بن نافل
و ارغب التوضيح ان هذا المعلومة غير صحيحة مطلقاً
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجابر يحسم الجدل بشأن تسلمه ملف تعاقدات الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.