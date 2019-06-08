سامي الجابر يحسم الجدل بشأن تسلمه ملف تعاقدات الهلال

يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة انه تم اسناد مهمة الاشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الاخ العزيز فهد بن نافل

و ارغب التوضيح ان هذا المعلومة غير صحيحة مطلقاً