روسيا تمزق شباك سان مارينو ب9 أهداف

اعتلى المنتخب الروسي صدارة المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا ساحقا أمام سان مارينو وتغلب عليه 9 / صفر، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى ست نقاط متصدرا المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره البلجيكي، بينما ظل منتخب سان مارينو بدون رصيد من النقاط في المركز السادس الأخير.

وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف سجل أحدها ميكيلي سيفولي لاعب سان مارينو، بالخطأ في شباك منتخب بلاده، وأرتيم دزيوبا وفيدور كودرياشوف وأنتون ميرانشوك.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الروسي حفل الأهداف وأمطر شباك سان مارينو بخمسة أهداف، حيث أضاف دزيوبا ثلاثة أهداف أخرى كما سجل فيدور سمولوف ثنائية.