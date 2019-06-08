فينيسيوس: أحاول تقليد نيمار

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه يحاول تقليد مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنه يُشاهد الكثير من مقاطع الفيديو له للتعلم.

وقال فينيسيوس خلال تصريحاته لشبكة فوكس سبورتس "نيمار هو مثلي الأعلى، أحاول تقليد أشياء كثيرة يفعلها على أرض الملعب".

وأضاف "نيمار دائمًا يرسل لي مقاطع فيديو لحركاته ويقول لي افعل نفس الشيء أيها الشاب، فهو يقوم بأشياء غير أي شخص آخر على أرض الملعب".

وتابع "رونالدينيو أحبه كثيرًا وأشاهد بعض المقاطع للتعلم منه، نيمار ورونالدينيو من العظماء بالنسبة لي".

يذكر أن فينيسيوس جونيور يقضي عطلته الصيفية في البرازيل حاليًا، حيث لم يتم توجيه الدعوة له للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.