فيديو.. رونالدو يوقف حافلة منتخب بلاده لأجل هذا الطفل

قام نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بخطوة نالت إعجاب الكثيرين من متابعي كرة القدم حول العالم.
ونشر موقع "غول" الرسمي، مقطعا مصورا للنجم البرتغالي رفقة طفل، قام بالصعود لحافلة المنتخب البرتغالي بعدما توقفت بطلب من رونالدو، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
الطفل الذي ارتسمت على وجهه ملامح الفرح والتي بادلها النجم البرتغالي بعفوية مطلقة، قام بإلتقاط الصور مع الطفل الذي ظهر حاملا بيده ورقة كتب عليها اسم النجم البرتغالي.
يذكر بأن الحافلة كانت تقل لاعبي المنتخب البرتغالي بعد نهاية الحصة التدريبية، ليطلب رونالدو بإيقاف الحافلة.
هذا ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الهولندي غدا الأحد 9 يونيو/حزيران، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
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