الإكوادور تهزم أمريكا وتتأهل للمربع الذهبي في مونديال الشباب

تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب، وذلك بعد فوزه على المنتخب الأمريكي 2 / 1 اليوم السبت في دور الثمانية من البطولة.
وتقدم منتخب الإكوادور بهدف سجله خوسيه سيفوينتيس في الدقيقة 30 ثم تعادل المنتخب الأمريكي عن طريق تيم ويا في الدقيقة 36 قبل أن يسجل جون إسبينوزا الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 42.
وتأهل منتخب الإكوادور لهذا الدور من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات ثم تغلب على أوروجواي 3 / 1 في دور الستة عشر.
فيما تأهل المنتخب الأمريكي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المنتخب الأوكراني ثم تغلب على نظيره الفرنسي 3 / 2 في دور الستة عشر.
ويلتقي منتخب الإكوادور في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين كوريا الجنوبية والسنغال في وقت لاحق من اليوم.
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