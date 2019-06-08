شكرا لقرائتكم إنبى يجتمع مع على ماهر لحسم مصير الثنائى لوكومبى و أبو بكر ديارا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة إنبى انتظار عقد جلسة الإعداد للفترة القادمة مع على ماهر المدير الفنى للفريق، لحسم مصير الثنائى الكونغولى لوكومبى والمالى أبو بكر ديارا لاعبى الفريق البترولى.

Advertisements

جاء قرار مجلس إدارة إنبى بعد توصية على ماهر برحيل الثنائى التنزانى يحيى شيزا والإيفوارى ياسو مع إرجاء حسم مصير لوكومبى وديارا لحين الإطلاع على السير الذاتية للاعبين الأجانب المرشحين للانضمام إلى الفريق حيث لن يتخذ مجلس البترولى قرارا بشأن رحيل الثنائى لوكومبى وديارا لحين التشاور حول إمكانية ضم رباعى أجنبى جديد يكون من بينهما ثنائى أفضل من لوكومبى وديارا من عدمه.

وستشهد جلسة مجلس إنبى مع على ماهر والمنتظر عقدها الأسبوع الجارى حسم قائمة الفريق بالموسم الجديد وسياسة التعاقدات ولائحة الفريق بجانب فترة الإعداد للموسم المقبل.