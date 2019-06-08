المقاولون العرب يؤمن على أحمد على من غدر الزمالك...

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جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو المقاولون العرب من أحمد على عن حقيقة تلقيه عرضا رسميا من نادى الزمالك خاصة، أنه مازال مرتبطا بعقد يمتد لمدة موسم مع المقاولون.
ويتواجد احمد على حاليا بمعسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد للقاءين وديين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و 16 يونيو الجارى استعدادا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليه المقبل.
كانت هناك أنباء قوية قد خرجت تؤكد اقتراب أحمد على من الرحيل عن المقاولون العرب بعد حصوله على لقب هداف الدورى برصيد 18 هدفا وتألقه بشكل ملحوظ فى قيادة خط هجوم فريقه فى الموسم الحالى.
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