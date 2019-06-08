المقاولون العرب يراقبون حمودى...

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جدة - عمرو شويل يراقب مسئولو المقاولون العرب الموقف النهائى لاحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى سواء بالبقاء مع فريقه أو الرحيل للدخول فى مفاوضات رسمية معه فى ظل رغبة عماد النحاس لتدعيم منطقة وسط الملعب للذئاب .
ويسعى عماد النحاس إلى التعاقد مع لاعبين سوبر استعدادا للموسم المقبل فى ظل الرغبة الأكيدة من مسئولى المقاولون للمنافسة على المربع الذهبى بعدما كان الفريق قريبا جدا من الحصول عليه هذا الموسم .
ولم يشارك أحمد حمودى مع الأهلى منذ قدوم الاورجويانى لاسارتى على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء ، بعدما اعتمد المدير الفنى على الأنجولى جيرالدو وحسين الشحات ورمضان صبحى بالإضافة لوليد سليمان وصالح جمعة وهو ما أبعد حمودى على قائمة الأهلى تماما .
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