أسامة إبراهيم يحتفل بزفافه اليوم...

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جدة - عمرو شويل احتفل أسامة إبراهيم ظهير أيمن الإسماعيلى بحفل زفافه اليوم باحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة. Advertisements وحرص اللاعب على توجيه الدعوة لزملائه بالفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى من أجل حضور حفل الزفاف. ونجح أسامة إبراهيم منذ انضمامه لصفوف الدراويش فى تثبيت أقدامه مع الفريق ليصبح ضمن القوام الأساسى.

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