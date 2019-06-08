شكرا لقرائتكم رئيس نادى النجوم: انتظروا مشروعا عملاقا فى كرة القدم بمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، إنه بصدد الكشف عن مشروع عملاق خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون مفاجأة فى عالم كرة القدم بمصر.

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أضاف الطويلة فى تصريحات خاصة أن النجوم سيعقد شراكة مع أكبر أندية العالم المتخصصة فى تنمية المواهب واحتراف اللاعبين، مشيرًا إلى إنه لم يقوم بالكشف عن أي تفاصيل إلا مع الإعلان عن المشروع.

وهبط فريق النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى الدورى الممتاز الموسم الحالى، لأول مرة فى تاريخه.