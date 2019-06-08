شكرا لقرائتكم رئيس نادى النجوم: انتظروا مشروعا عملاقا فى كرة القدم بمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، إنه بصدد الكشف عن مشروع عملاق خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون مفاجأة فى عالم كرة القدم بمصر.
أضاف الطويلة فى تصريحات خاصة أن النجوم سيعقد شراكة مع أكبر أندية العالم المتخصصة فى تنمية المواهب واحتراف اللاعبين، مشيرًا إلى إنه لم يقوم بالكشف عن أي تفاصيل إلا مع الإعلان عن المشروع.
وهبط فريق النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى الدورى الممتاز الموسم الحالى، لأول مرة فى تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادى النجوم: انتظروا مشروعا عملاقا فى كرة القدم بمصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.