شكرا لقرائتكم الخليج 365.. يكشف سر وجود حسام البدرى فى أياكس أمستردام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز، فى مقر نادى أياكس أمستردام بهولندا، فى حضور مسئولين من الإدارة الفنية لنادى بيراميدز، وكذلك أياكس. وكشف الخليج 365، سر تواجد حسام البدرى فى نادى أياكس أمستردام، حيث توجه رئيس نادى بيراميدز إلى هولندا، لعقد جلسة مع الأسطورة أدوين فان در سار المدير الرياضى لأياكس، فى وجود أحمد ناصر وأحمد عبد القادر ميدو، من أجل إبرام العديد من الاتفاقات بين الناديين، والتى ستشهد مفاجآت عديدة لبيراميدز بشكل خاص والكرة المصرية عمومًا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الاتفاقيات فور إبرامها بشكل رسمى.

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