شكرا لقرائتكم فيديو.. "صلاح على اليخت الأبيض".. كيف يستمتع نجم ليفربول فى الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، الاستمتاع بالعطلة الصيفية بعدما قاد الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا فى الموسم المنتهى 2018/2019.

صلاح وتواجد محمد صلاح فى الجونة لقضاء الإجازة القصيرة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادا لللمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى مصر 21 يونيو الجارى، حيث استقبل رواد شواطئ الجونة نجم ليفربول بترحاب شديد، ووجهوا له التحية، كما بادلهم صلاح التحية، متمنين له التوفيق فى مباريات أمم أفريقيا.

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