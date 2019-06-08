شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسدد 3000 دولار للكاف رسوم التظلم من إيقاف جهاد جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سدد الاتحاد المصرى لكرة القدم مبلغ 3000 دولار إلى الاتحاد الإفريقي قيمة الالتماس ضد عقوبة إيقاف جهاد جريشة الحكم الدولى لمدة 6 شهور من قبل "كاف" بحجة ارتكابه أخطاء خلال إدارته لمباراة الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الإفريقى الذى انتهى بتعادل الفريقين 1/1. وكان الاتحاد الإفريقى "كاف" قد أصدر بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف فى إدارته لمباراة الترجى والوداد. Advertisements وتقدمت لجنة الحكام المصرية بالتماس الأسبوع الماضى لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة لكن كاف طلب سداد مبلغ 3000 دولار رسوم التقد بالالتماس. استبعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منذ ساعات الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة من كأس العالم للشباب المقامة حالياً فى بولندا على خلفية قرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على أن يعود الحكم الدولي للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

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