شكرا لقرائتكم الحزم يعزز صفوفه بالمدافع أحمد الشمراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت إدارة الحزم برئاسة عبدالله المقحم، تعاقدها مع أحمد الشمراني، يوم السبت، لمدة عامين، قادماً من صفوف فريق الوحدة.

وسبق للشمراني التدرج في الفئات السنية للاتحاد قبل الانتقال إلى الباطن في موسم 2016 - 2017، على سبيل الإعارة، ومنه إلى الوحدة منذ عام 2017.

وكان الحزم قد ضمن بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما فاز على الخليج ذهاباً بهدف دون رد، وخسر إيابا بهدفين لهدف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أبقته في البطولة.