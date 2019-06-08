شكرا لقرائتكم مدرب سويسرا: متمسكون بالمركز الثالث في دوري أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب السويسري لكرة القدم أنه سيتعامل مع مباراة فريقه المقررة أمام المنتخب الإنجليزي بكل جدية مشيرا إلى أنها ليست مباراة ودية.

ويلتقي المنتخبان بمدينة غيمارايش البرتغالية في مباراة تحديد المركز الثالث في النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا.

وقال بيتكوفيتش، في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد: ليست مباراة ودية. لن نغير كل شيء... سيقتصر الأمر على تغيير أو اثنين" في إشارة إلى أنه سيدفع بمعظم عناصر التشكيلة الأساسية لفريقه في هذه المباراة. "سيكون يان سومر في حراسة المرمى. لن نكشف الكروت الأخرى".

وقدم المنتخب السويسري أداء جيدا في مباراته أمام البرتغال بالدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي لكنه خسر 1 - 3 ليخوض مباراة المركز الثالث أمام نظيره الإنجليزي الذي خسر بنفس النتيجة أمام المنتخب الهولندي في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

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ودفع المنتخب السويسري ثمن إهدار الفرص التي سنحت له في مباراة البرتغال عندما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود أصحاب الأرض للفوز الثمين والتأهل للنهائي أمام هولندا غدا الأحد.

وقال هاريس سفيروفيتش مهاجم بنفيكا البرتغالي والمنتخب السويسري: نرى أنفسنا على قدم المساواة مع المنتخب الإنجليزي ونريد الفوز في المباراة... في المباراة الماضية (التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي 1 - صفر على نظيره السويسري وديا في سبتمبر الماضي) ، صنعنا العديد من الفرص ونرغب في تكرار هذا".

وبعدما تأكد من إنهاء البطولة في المركز الرابع على الأقل، ضمن المنتخب السويسري ألا يقل عن أفضل إنجاز سابق له في البطولات الكبيرة لكنه يرغب في إنهاء المسابقة بشكل قوي.

وقال مانويل أكانجي مدافع المنتخب السويسري: "لم نأتِ إلى هنا لنخسر مباراتين... رأيتم أننا كنا نسعى للفوز على البرتغال. سنبذل كل ما بوسعنا لإحراز المركز الثالث".