يلا ناو| مشاهدة مباراة اليونان وإيطاليا بث مباشر يلا شوت الجديد رابط كورة اون لاين بدون تقطيع بدء...

نقدم لكم من خلال هذا المقال مشاهدة بث مباشر مباراة اليونان وإيطاليا يلا شوت ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020 بدور المجموعات، حيث تقام المواجهة على ملعب اثينا الاوليمبي الموجود بالعاصمة اليونانية الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر اليوم السبت 8-6-2019، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، الآن بث حي مشاهدة مباراة ايطاليا واليونان بث مباشر في تصفيات أمم أوربا، مشاهدة مباراة إيطاليا واليونان بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة إيطاليا واليونان يلا شوت | كورة اون لاين لايف.

فيما قال إنسيني أنهم يسعون إلى المشاركة والتأهل بالبطولة الأوروبية التالية، وهم على علم تام بصعوبة المواجهة ولذلك وجب الاستفادة من إمكانيات الفريق قبل خوض مباراة إيطاليا واليونان بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين، يأتي ذلك استعدادًا لكأس كوبا أمريكا في البرازيل.

مشاهدة مباراة اليونان وإيطاليا بث مباشر يلا شوت

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يُذكر أن المنتخب الإيطالي قام بتسجيل أهداف نظيفة لمدة خمس مباريات متتالية، مما جعلها تتصدر المجموعة العاشرة بواقع ست نقاط، وآخر لقاء جمع بين إيطاليا ومالي فاز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن بطولة كأس العالم للشباب، وبالرغم من ذلك، فإن مدرب منتخب إيطاليا يشعر بحالة من الارتباك بسبب الانتقالات الصيفية لبعض لاعبي المنتخب في تصفيات يورو والتي تبدأ أول شهر يوليو المقبل، مباراة إيطاليا واليونان بث مباشر يلا شوت الآن رابط يلا شوت ويوتيوب، حيث يسعى المنتخب اليوناني أيضًا إلى الفوز وإسعاد جماهيره في هذا اللقاء.

التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا أمام منتخب اليونان

المدير الفني: الإيطالي روبيرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / فيديريكو بيرنارديسكي / فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: لورنزو إنسيني / فابيو كوالياريلا.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / إيمرسون.

موعد المباراة :

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بإمكانك مشاهدة مباراة اليونان مع إيطاليا بث مباشر، مباراة اليونان ضد إيطاليا عبر شاشة Bein sport HD 4 بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس ، ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال موقعنا عرب نيوز، فقط تابعونا وقت المباراة لحين وضع بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot مشاهدة ماتش إيطاليا ضد اليونان كورة اون لاين، حيث تتصدر إيطاليا بست نقاط في المركز الأول من تلك البطولة، بينما يحتل المنتخب اليوناني المركز الثاني بأربع نقاط.