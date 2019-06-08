فيديو وصور.. محمد صلاح يقضي إجازته فى الجونة وسط ترحيب من المصطافين

يقضى النجم المصرى العالمي محمد صلاح إجازة فى الجونة، مفضلا الاستمتاع بإجازته القصيرة، قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

واستقبل رواد شواطئ الجونة محمد صلاح بترحاب شديد، ووجهوا له التحية، كما بادلهم صلاح التحية، متمنين له التوفيق فى مباريات كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق فى مصر يوم 21 الجارى.

وكانت قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس الفرعون المصرى لاعب منتخب مصر، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، عاشت أياما سعيدة منذ الاثنين الماضى، عندما وصل محمد صلاح إلى مسقط رأسه ليقضى عيد الفطر مع أهل...