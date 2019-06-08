بعد هازارد.. أبرز 25 لاعباً انتقلوا من إنجلترا لأسبانيا أبرزهم كريستيانو رونالدو وجوناثان وودجيت وبيكهام

ترجمة: أحمد أبوعقيل

يعتبر نجم نادي تشيلسي إيدن هازارد هو أحدث المنتقلين من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى العاصمة الإسبانية خلال السنوات السبع الماضية، خاصة إلى نادي ريال مدريد الذي لدية تاريخ كبير في جلب أفضل المواهب من الدوري الإنجليزي.

ونرصد في هذا التقرير أبرز 25 لاعبا انتقلوا من الدوري الأنجليزي إلي أسبانيا

لوري كونينجهام

أصبح كوننجهام أول انجليزي يتعاقد مع ريال مدريد عندما انضم إلى نادي ويست بروم في عام 1979، الذين أطلقوا عليه اسم "اللؤلؤة السوداء"، وأصبح من أبرز لاعبي ريال مدريد.

ستيف ميمانمان

لعب ميمانمان لنادي ليفربول بعدها انقل للريال، مما أثار إعجاب المشجعين وزملائه في الفريق بقدراته على الكرة وأخلاقيات العمل. لقد حقق بعض النجاح الحقيقي مع ريال مدريد ، حيث فاز بكأسين أوروبيتين وللقبي الدوري الأسباني قبل مغادرته عام 2003. وكتب ماكمانمان اسمه إلى الفولكلور في مدريد مع تسديدة مذهلة في فوز نهائي دوري أبطال أوروبا.

نيكولاس أنيلكا

حصل ريال مدريد على خدمات أنيلكا في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون جنيه إسترليني، بعد تسجيله 23 هدفًا في 65 مباراة مع أرسنال ، لكنه سرعان ما وجد نفسه متجهًا إلى خارج الباب بعد أن سقط مع المدرب فيسنتي ديل بوسكي. لقد سجل هدفين فقط في الدوري الإسباني في موسمه الوحيد في النادي. ومع ذلك ، كان لدى مدريد بطانة فضية لأخذها من الكارثة - فقد تمكنوا من تعويض ما أنفقوه من خلال بيعه لنادي باريس سان جيرمان للطفولة.

ديفيد بيكهام

كان اللاعب الدولي الإنجليزي مستعدًا للذهاب إلى برشلونة قبل أن ينتقل ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة مقابل 25 مليون جنيه إسترليني. في غضون أسابيع قليلة من انضمامه ، فاز بيكهام بكأسه الأولى مع النادي حيث فازت مدريد بكأس السوبر الإسبانية.

جوناثان وودجيت

كان جوناثان وودجيت مدافع جيد، مما أهله للانتقال لريال مدريد ومع ذلك ،مقابل 13 مليون جنيه إسترليني لتوقيعه من نيوكاسل في عام 2004.

بالإضافة

مايكل عون

توماس جرافيسين

خوسيه أنطونيو رييس

رود فان نيستلروي

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جيرزي دودك

غابرييل هاينز

آريين روبن

جوليان فوبرت

لاسانا ديارا

ألفارو أربيلوا

تشابي ألونسو

كريستيانو رونالدو

ريكاردو كارفالو

ايمانويل اديبايور

لوكا مودريك

مايكل عيسي

جاريث بيل

خافيير هيرنانديز

تيباوت كورتوا

إبراهيم دياز