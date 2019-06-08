شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن لـ ابنه: الحمد لله أنا لسه أطول منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام بصحبة ابنه. وعلق الصقر على الصورة: "الحمد لله أن لسه أطول منك" .

احمد حسن ونجله ويتولى أحمد حسن مسئولية المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري العام برصيد 70 نقطة.

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