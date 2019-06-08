شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستفسر من أحمد على عن عرض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو المقاولون العرب عن حقيقة تلقيه عرضا رسميا من نادى الزمالك خاصة وأنه ما زال مرتبطا بعقد يمتد لمدة موسم مع المقاولون. ويتواجد أحمد على حاليا بمعسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد للقاءين وديين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الحالى، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى إلى 19 يوليو المقبل. وكانت هناك أنباء قوية قد خرجت تؤكد اقتراب أحمد على من الرحيل عن المقاولون العرب بعد حصوله على لقب هداف الدورى برصيد 18 هدفا، وتألقه بشكل ملحوظ فى قيادة خط هجوم فريقه فى الموسم الحالى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يستفسر من أحمد على عن عرض الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.