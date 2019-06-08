شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة إبراهيم يودع العزوبية ويدخل عش الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أسامة إبراهيم، ظهير أيمن الإسماعيلى، بحفل زفافه اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة. وحرص اللاعب على توجيه الدعوة لزملائه بالفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى من أجل حضور حفل الزفاف. ونجح أسامة إبراهيم منذ انضمامه لصفوف الدراويش فى تثبيت أقدامه مع الفريق ليصبح ضمن القوام الأساسى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسامة إبراهيم يودع العزوبية ويدخل عش الزوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.