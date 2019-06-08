شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال شديد فى أول أيام اختبارات نادى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول أيام اختبارات نادى المقاولون العرب حرص الناشئون التواجد اليوم بشكل كبير فى الحضور لعمل الاختبارات اللازمة للانضمام لقلعة ذئاب الجبل، وحرص محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين فى التواجد داخل النادى منذ الصباح الباكر، ومشاهدة الاختبارات والمرور على لجان المدربين وأعرب عن رضاه التام عن سير الاختبارات .

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وأكد رضوان أن نادى المقاولون دائما يتسابق إليه الناشئون من كل محافظات مصر للانضمام إليه، حيث إن النادى يمتلك اسما كبيرا فى تصعيد الناشئين، وفى الفترة الحالية وجود محمد صلاح ومحمد الننى فى أكبر الأندية الأوروبية أعطى للقطاع بريقا خاصا

ومن المقرر أن تبدء الاختبارات فى الثامنة صباحا السبت والاثنين والأربعاء من مواليد 97 إلى 2004، والأحد والثلاثاء والخميس مواليد 2006 إلى 2011.