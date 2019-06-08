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صور.. مهاجم الزمالك يشارك فى تدريبات المنتخب المغربى استعدادا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب المغرب استعداداته للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، حيث شارك مهاجم الزمالك المغربى خالد بوطيب فى تدريبات الأطلسى الجماعية، استعدادًا للكان.

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ويخوض منتخب المغرب مباراتين وديتين قبل السفر إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخبي جامبيا وزامبيا بمدينة "مراكش".

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وكان الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم ذكر أن بعثة منتخب المغرب ستطير إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم 18 يونيو المقبل على متن طائرة خاصة.

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جدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية أوقعت منتخب المغرب فى المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

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وستكون هذه هى البطولة الأكبر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، إذ تضم للمرة الأولى 24 فريقا بدلا من 16، كما ستكون أول بطولة تقام في فصل الصيف.

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