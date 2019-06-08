شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهاجم الزمالك يشارك فى تدريبات المنتخب المغربى استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب المغرب استعداداته للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، حيث شارك مهاجم الزمالك المغربى خالد بوطيب فى تدريبات الأطلسى الجماعية، استعدادًا للكان.

ويخوض منتخب المغرب مباراتين وديتين قبل السفر إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخبي جامبيا وزامبيا بمدينة "مراكش".

وكان الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم ذكر أن بعثة منتخب المغرب ستطير إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم 18 يونيو المقبل على متن طائرة خاصة.

Advertisements

جدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية أوقعت منتخب المغرب فى المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وستكون هذه هى البطولة الأكبر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، إذ تضم للمرة الأولى 24 فريقا بدلا من 16، كما ستكون أول بطولة تقام في فصل الصيف.