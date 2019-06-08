شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يستعد للكشف عن أكبر مشاريع كرة القدم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أنه بصدد الكشف عن مشروع عملاق خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون مفاجأة فى عالم كرة القدم بمصر.

وأضاف الطويلة فى تصريحات خاصة أن النجوم سيعقد شراكة مع أكبر أندية العالم المتخصصة فى تنمية المواهب واحتراف اللاعبين، مشيرًا إلى إنه لم يقوم بالكشف عن أي تفاصيل إلا مع الإعلان عن المشروع.

وهبط فريق النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى الدورى الممتاز الموسم الحالى، لأول مرة فى تاريخه.