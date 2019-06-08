شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤجل الإطاحة بـ"لوكومبى وديارا" انتظارا لجلسة على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة إنبى انتظار عقد جلسة الإعداد للفترة القادمة مع على ماهر المدير الفنى للفريق، لحسم مصير الثنائى الكونغولى لوكومبى والمالى أبو بكر ديارا لاعبى الفريق البترولى.

جاء قرار مجلس إدارة إنبى بعد توصية على ماهر برحيل الثنائى التنزانى يحيى شيزا والإيفوارى ياسو مع إرجاء حسم مصير لوكومبى وديارا لحين الإطلاع على السير الذاتية للاعبين الأجانب المرشحين للانضمام إلى الفريق حيث لن يتخذ مجلس البترولى قرارا بشأن رحيل الثنائى لوكومبى وديارا لحين التشاور حول إمكانية ضم رباعى أجنبى جديد يكون من بينهما ثنائى أفضل من لوكومبى وديارا من عدمه.

وستشهد جلسة مجلس إنبى مع على ماهر، والمنتظر عقدها الأسبوع الجارى حسم قائمة الفريق بالموسم الجديد وسياسة التعاقدات ولائحة الفريق بجانب فترة الإعداد للموسم المقبل.