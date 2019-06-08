شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الحرية يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إبراهيم أبو صندوق، رئيس نادى الحرية المطروحى، عن عزمه الترشح على عضوية انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم المقبلة ممثلا عن محافظة مطروح.

وأضاف أبو صندوق أن مشاكل وأزمات الدورى الممتاز (ب) ودورى الدرجة الثالثة هى شغله الشاغل وسوف يعمل على النهوض بدورى المظاليم، مشيرا إلى أنه سيسعى من خلال تواجده داخل اتحاد الكرة على حل جميع المشاكل التى تواجه أندية مطروح وضرورة تواجد ممثل للمحافظة بالدورى المصرى.

وأوضح رئيس الحرية المطروحى أنه سيسعى إلى القضاء على عشوائية لجان المسابقات حتى تنتظم جداول المسابقات المختلفة، مشيرا إلى أنه حصل على موافقات لأكثر من 80 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية، كما أنه حصل على موافقه العمد ومشايخ مطروح من خلال الجلسات التشاورية التى عقدها خلال المرحلة الماضية.