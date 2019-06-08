شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل تكريم وادى دجلة لنجوم الاسكواش بحضور كريم درويش وعمرو شبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق حفل تكريم نجوم الاسكواش والإعلان عن تفاصيل بطولةCIB الدولية بتنظيم وادى دجلة، والتى تقام فى مول العرب فى الفترة من 9 إلى 14 يونيو الحالى.

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حضر الافتتاح كريم درويش مدير قطاع الاسكواش فى وادى دجلة وزوجته إنجى خير الله، وعمرو شبانة نجم الاسكواش السابق، كما حضر أيضا على فرج المصنف الأول عالميا وزوجته نور الطيب المصنفة الخامسة، رنيم الوليلى المصنفة الأولى، نور الشربينى المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، محمد الشوربجى المصنف الثانى، طارق مؤمن المصنف الثالث، محمد أبو الغار المصنف الثامن وعاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش وأشرف حنفى وعمر عبد العزيز وأمير وجيه.

كما يكشف وادى دجلة عن تفاصيل بطولة CIB الدولية للاسكواش والتى تعتبر أحد البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمى للرجال ومثلهم بتصنيف السيدات.