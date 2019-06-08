شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الاشتراك لمدارس السباحة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور وليد سامي، رئيس قطاع مدارس السباحة بنادي الزمالك، عن فتح باب الاشتراك لشهر يونيو لمدارس السباحة ومدارس السيدات بالنادي بدءا من اليوم السبت وحتي الأربعاء المقبل، من الساعة 5 مساء وحتى 8 مساء.

وأضاف وليد سامى أن التدريبات الفعلية ستبدأ في 15 من شهر يونيو الحالي أيام السبت والإثنين والأربعاء أو الأحد والثلاثاء والخميس من الساعه 5 مساء وحتى 10 مساء.