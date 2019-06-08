تعرف على سر وجود حسام البدرى فى أياكس أمستردام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد حسام البدرى، رئيس نادى بيراميدز، فى مقر نادى أياكس أمستردام بهولندا، فى حضور مسئولين من الإدارة الفنية لنادى بيراميدز، وكذلك أياكس. وتوجه رئيس بيراميدز إلى هولندا، لعقد جلسة مع الأسطورة أدوين فان در سار المدير الرياضى لأياكس، فى وجود أحمد ناصر وأحمد عبد القادر ميدو، من أجل إبرام العديد من الاتفاقات بين الناديين، والتى ستشهد مفاجآت عديدة لبيراميدز بشكل خاص والكرة المصرية عمومًا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الاتفاقيات فور إبرامها بشكل رسمى.

حسام البدرى فى أياكس

حسام البدرى فى أياكس

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