بالصور.. محمد صلاح يستجم في الجونة قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه بموقع "تويتر" خلال قضاء اجازته في

الجونة.

وكان محمد صلاح قد حصل على إجازة قصيرة، بعدما توج مع الريدز ببطولة

دوري أبطال أوروبا ، عقب فوزه على توتنهام بهدفين دون رد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، على استاد برج العرب.