نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه بموقع "تويتر" خلال قضاء اجازته فيالجونة.
وكان محمد صلاح قد حصل على إجازة قصيرة، بعدما توج مع الريدز ببطولة
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، على استاد برج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمد صلاح يستجم في الجونة قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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