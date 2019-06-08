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رونالد يكشف سر تألقه وعمره 34 عاما

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أرجع النجم البرتغالي السر وراء استمراريته بهذا المستوى العالي في كرة القدم الى العامل النفسي بالرغم من تقدمه في العمر وبلوغه 34 عاما.

وقال رونالدو في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)،: "الأمر كله متعلق بالاستعداد، والتفاني في العمل. أشعر أنني بصحة ممتازة بالرغم من أنني أبلغ

34 عاما. العامل الرئيسي هو داخل دماغك".

وأضاف: "عندما تشعر بالحافز المستمر والسعادة، وتتبع طريقك كلاعب كرة قدم، تستطيع تقديم الكثير، وهذا ما أشعر به، شعوري رائع".

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وأكد رونالدو أنه يسعى لتحقيق بطولته الدولية الثانية، عندما يخوض نهائي دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء

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أمام هولندا، ليضيفها إلى لقب كأس الأمم الأوروبية التي حققها مع بلاده عام 2016.

وقال نجم يوفنتوس: "ينتابني شعور خاص عندما أرتدي قميص منتخب البرتغال، إنه شرف عظيم لي. فالبرتغال بلدي ،وبلد عائلتي وأصدقائي، وهي المكان الذي كبرت فيه".

وصعد رونالدو بالبرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية عندما سجل "هاتريك" في مرمى سويسرا، ليقود بلاده للفوز بنتيجة 3-1، حيث سيواجه هولندا في نهائي البطولة، الثلاثاء، بمدينة بورتو البرتغالية.

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