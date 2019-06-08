الإسبانية جينيفر هيرموسو أفضل لاعبة في مباراة الماتدور وجنوب أفريقيا

حصلت اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو علي جائزة أفضل لاعبة في مباراة إسبانيا وجنوب إفريقيا ضمن الجولة الأولى، من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا 2019. دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا 2019. وجاء اختيار اللاعبة بسب مساهمتها في فوز المنتخب الإسباني علي نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزت هدفين للمنتخب من ركلتي جزاء في الدقيقتين 70،82.

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