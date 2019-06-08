الجونة يستعجل رد الأهلي على تجديد إعارة رباعي الفريق

طالب مسئولو نادى الجونة من نظرائهم فى الأهلى، سرعة الرد على العرض الذي تقدم به الفريق الساحلى لتجديد إعارة الرباعى أكرم توفيق وأحمد ياسر ريانومحمود الجزار وأحمد حمدى.
وكان الجونة قد طلب من الأهلي منذ أيام قليلة، تجديد إعارة اللاعبين الأربعة لكن الأهلى
وحصل الجونة على توقيع رباعى الأهلى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
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