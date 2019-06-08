قفشة يجري جراحة ناجحة ويخضع لبرنامج تأهيلي قبل الاستعداد للموسم الجديد

خضع محمد مجدي قفشة نجم فريق بيراميدز لجراحة ناجحة صباح اليوم السبت بعد أن تعرض لفتق اربي . واضطر قفشة لإجراحة جراحة للتخلص من الفتق بعد انتهاء الموسم وقبل الانتظام في فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد والتي تنطلق يوم ٢٥ الشهر الجاري . ومن المنتظر أن يخصع اللاعب لبرنامج تأهيلي استعدادا للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات فريقه الجماعية .

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