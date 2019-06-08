بالفيديو.. سيدات إسبانيا يهزمن جنوب إفريقيا ويتصدرن المجموعة الثانية في كأس العالم

قلب منتخب سيدات إسبانيا تأخره بهدف أمام نظيره جنوب أفريقيا إلى فوز كبير بثلاثة مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهماعلي ستاد أوسيان ضمن منافسات الجولة الأولى، بدور المجموعات منكأس العالم للسيدات 2019 والمقامة حاليًا في فرنسا.
تقدم المنتخب الجنوب الأفريقي عن طريق اللاعبة ثيمبي كجاتلانا في الدقيقة 25 في الشوط الأول
بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3نقاط، والتي تضم كلا من ألمانيا والصين وجنوب إفريقيا.
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