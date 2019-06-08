شاهد.. مباراة إيطاليا ضد اليونان في تصفيات أمم أوروبا

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة إيطاليا ضد اليونان والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب شاهد مباراة اليونان وإيطاليا ستنطلق بعد قليل على ملعباثينا الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوربية.

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