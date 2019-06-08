أسوان يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد أول يوليو

قرر الجهاز الفنى لأسوان بقيادة مجدي عبد العاطي بدء فترة الإعداد للموسم الجديد فى الدورى الممتاز أول يوليو المقبل. من المنتظر أن يقيم أسوان معسكرا لفريقه بالأسكندرية أو الجونة استعدادا للموسم الجديد. كان أسوان قد نجح مؤخرا في ضم جلال العقدة الظهير الأيسر لبتروجت لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد أسوان قد صعد للدورى الممتاز في نهاية الموسم المنصرم بعد غياب موسمين بدورى القسم الثانى.

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