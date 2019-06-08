اونلاين | مشاهدة مباراة إيطاليا واليونان بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ايطاليا واليونان بث مباشر بتاريخ 08-06-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020، حيث يستقبل ملعب أثينا الأولمبي، مباراة المنتخب الإيطالي ونظيرة منتخب اليونان التي ستقام مساء يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، من التصفيات المؤهلة ليورو 2020،هذا وقد قام المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني بنشر الحماس وتشجعهم من أجل تحقيق الفوز في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وجدير ان المنتخب الإيطالي سيخوض لقائين لقاء اليويان الذي سيقام اليوم ولقاء البوسنة، وجدير أن المنتخب الإيطالي حقق الفوز في أول مباراتين في التصفيات امام منتخب فنلندا وليحتنشتاين وأصبح متصدر المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط.

اليونان Vs ايطاليا.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : ملعب أثينا الأولمبي .

المعلق : حسن العيدروس .

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موعد المباراة :

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .