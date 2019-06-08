رياضة | زعيم الثغر يفاوض خالد جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم الثغر يفاوض خالد جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي الاتحاد السكندري خط المفاوضات مع خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتوليه تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

إدارة زعيم الثغر تحاول إقناع المدرب بتدريب الفريق الساحلي من الآن بسبب الأنباء التي ترددت عن نية الزمالك في التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ومنح مسئولو الاتحاد السكندري مهلة أخيرة لخالد جلال لحسم موقفه بشكل نهائي والرد على العرض غدًا الأحد لبدء البحث عن التعاقد مع مدرب آخر.

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وكان حلمي طولان قد رحل عن تدريب زعيم الثغر بعد الخسارة من طلائع الجيش ببطولة الدوري وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق لمدة مباراة واحدة أمام سموحة في الجولة الأخيرة.

ويفضل خالد جلال البقاء مع الزمالك في الفترة الحالية والاستمرار حتى نهاية الموسم الجاري بناء على الاتفاق بينه وبين إدارة الزمالك.

وقاد جلال الزمالك في مباراة وحيدة أمام حرس الحدود ببطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.